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30.12.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Ziyamet-Kumyalı Anayolu’nun 1’inci kilometresinde, Emin ZEYCAN (E-42) yönetimindeki CB 085 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza yla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

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