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Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda ise saat 12.00’de çelenk sunma töreni yapılacak.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayram ı nedeniyle 1 Ağustos'a kadar KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

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