Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların, 1’i ölümle, 16’sı yaralanmayla, 74’ü hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (27) , dikkatsiz sürüş yapmak (21), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (19) olarak sıralandı.

Toplam hasar miktarının 4,226,106 TL olduğu kazaların, 32’si Lefkoşa’da, 25’i Gazimağusa’da, 24’ü Girne’de, 8’i İskele’de, 2’si Güzelyurt’ta meydana geldi.

-1187 araç sürücüsü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu toplam 11 bin 498 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1187 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (330), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (236), trafik levha ve işaretlerine uymamak (179), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (74), emniyet kemersiz araç kullanmak (62), dikkatsiz sürüş (39), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (36), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (33), muayenesiz araç kullanmak (29), tehlikeli sürüş (10), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (8), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (7), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (5), trafik ışıklarına uymamak (3) ve diğer trafik suçları (136)”