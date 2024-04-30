Memur- Sen Başkanı Akın Manga'nın mesajının tamamı şu şekilde:

Emeğin temsilcileri olarak, 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Gününü Kutluyoruz. Bölgemizde ve dünyada süregelen savaşlar nedeniyle, barışa olan özlemimiz umutsuzluğa neden oluyor.

6 ayı aşkın süredir, İsrail’in Gazze de Filistin halkına karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırımı, öfkeyle lanetleyerek izliyoruz. Batı emperyalizminin iki yüzlü tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Emeğin en yüce değer olduğu dünyamızda önemli olan, emekçinin alın teri kurumadan, emeğinin hakkının ödenebilmesidir. Çalışan ve emeklinin alım gücü sürekli düşmektedir. Sağlıklı beslenebilme her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Etkin piyasa denetimi yapılmadığı sürece, halkımız korumasızlığa mahkumdur. Özellikle Kamu da farklı isim ve statüler altında, yıllardır iş güvencesiz kesintisiz çalıştırılan ve hak kaybı mağduriyeti yaşayan insanlarımız çözüm bekliyor.

Özelde hükümet, genelde KKTC Meclisi artık, bu konuda kesin bir çözüm üretmek zorunda olduklarının bilincine varmalıdır. Kamu da kaliteli hizmet ve verimliliğin artması isteniyorsa, eşit hizmete eşit menfaat prensibine uygun yasal güvence isteyen çalışanlarının taleplerine kulak verilmelidir. İş güvenceleri sağlanmalıdır.

Tüm Emekçilerin 1 Mayıs işçi Bayramını kutlar, Siyasilerden çözüm odaklı icraatlar bekliyoruz.