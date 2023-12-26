Girne’de kendisini turizm acentesi çalışanı olarak tanıtıp, yurt dışında bir şahıstan otel konaklaması, transfer ve araç kiralama ücreti olarak, 10,800 Stg parayı sahtekarlıkla temin eden şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Mart-Haziran 2023 ayları arasında, Girne’de, H.İ.D.’nin (E-45), gerçekte turizm acentesi çalışanı olmadığı halde, dolandırmak kastıyla kendisini turizm acentesi çalışanı olarak tanıtıp, yurt dışında ikamet etmekte olan bir şahıstan otel konaklaması, transfer ve araç kiralama ücreti olarak kendi banka hesabına para havale edilmesini sağlamak suretiyle, toplam 10,800 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.