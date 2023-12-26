Polis, dün, saat 06.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan H.G.’nin (E-46), “başkasının kimliğine bürünmek ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs” suçlamalarından tutuklandığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamaya göre H.G.’nin tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenen pasaport ile oturma izni belgesini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek belgelerde adı geçen şahsın kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.