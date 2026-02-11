Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan B.S.K. ile kız arkadaşı D.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Üzerinden 110 Gram Kokain Çıktı

Polis memuru Celal Durukan, 26 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda B.S.K.’nin üzerinde 110 gram kokain ele geçirildiğini söyledi.

Zanlının aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan bir adet hassas terazi ile 10 gram daha kokain türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Çöp Kutusunda ve Klima Motorlarında Uyuşturucu

Polis, zanlının İskele’de kız arkadaşı D.A. ile birlikte kaldığı evde de arama yapıldığını kaydetti. Erkek arkadaşının tutuklandığını öğrenen D.A.’nın evi terk ederken tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

Evin önündeki çöp kutusunda yapılan aramada 500 miligram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi.

Zanlıların itirafları doğrultusunda apartmanın altıncı katında klima motorları arasına gizlenmiş satışa hazır 93 paket halinde toplam 100 gram hintkeneviri ile iki adet hassas terazi bulunduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs’tan Getirmiş

Polis, B.S.K.’nin ifadesinde 24 Aralık 2025’te 500 gram hintkeneviri, 16 Ocak 2026’da 272 gram hintkeneviri ile 50 gram kokain, 22 Ocak’ta ise 250 gram hintkeneviri ile 50 gram kokain ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan getirerek Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde dört ayrı noktadan teslim aldığını, Girne’de ise birçok farklı noktaya bırakarak satışını gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.

Turist Statüsündeler

Polis, zanlıların üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek süre alındığını belirtti. Her iki zanlının da ülkede turist statüsünde bulunduğunu, ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüksek olduğunu ve ağır cezada yargılanmaları halinde hapis cezası alma ihtimallerinin güçlü olduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların davaları sonuçlanıncaya kadar 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.