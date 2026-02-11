Amcaoğlu, özellikle sel baskınları ve iklim krizi risklerine karşı altyapı yatırımlarına öncelik verdiklerini vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yağmur suyu drenajı ve sel baskınlarına yönelik altyapı çalışmalarını öncelikli hale getirdik. Bu yatırımlar sayesinde birçok noktada ciddi sorunların önüne geçtik” dedi.

“Sel ve taşkın riskine karşı bilim insanlarıyla çalışıyoruz”

Bölgede yaşanan aşırı yağışların altyapı yatırımlarının önemini ortaya koyduğunu belirten Amcaoğlu, sel felaketlerine karşı bilimsel veriler ışığında hareket ettiklerini söyledi. Üç yıldır alanında uzman akademisyenlerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Amcaoğlu, dere yataklarının incelenmesi, genişletilmesi ve gerekli alanlarda kamulaştırma gibi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile ortak bir komite kurduklarını açıklayan Amcaoğlu, Haspolat’tan Kanlıköy’e kadar dere yataklarının drone görüntüleriyle analiz edildiğini belirterek, “Hangi bölgelerde dere genişletilecek, nerelerde set yapılacak, nerelerde kamulaştırma gerekebilir tüm bunları bilimsel verilerle ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Meteoroloji istasyonu kuruldu, master plan hazırlanıyor

Gönyeli ve Alayköy’de ilk kez meteoroloji istasyonlarının kurulduğunu belirten Amcaoğlu, bu sayede bölgeye özgü yağış ve iklim verilerinin elde edilmeye başlandığını söyledi. Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında yağmur suyu ve kanalizasyon master planlarının hazırlanması için ihale sürecinin başlatıldığını da kaydetti.

Amcaoğlu, “Gönyeli’de mevcut plan 2008 yılına aitti. Nüfus ve yapılaşma çok değişti. Bu nedenle hem Gönyeli’nin planını revize ediyoruz hem de Alayköy için ilk kez kapsamlı bir altyapı planı hazırlanıyor” dedi.

İklim kriziyle mücadele kapsamında yeni uygulamalar

Belediye bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kurduklarını belirten Amcaoğlu, park ve bahçelerde su tasarrufu sağlayan bitki türlerine yöneldiklerini, kimyasal ilaçlama yerine biyolojik mücadele yöntemlerini uyguladıklarını söyledi.

Bu uygulamaların olumlu sonuç verdiğini belirten Amcaoğlu, “Sivrisinek popülasyonunda ciddi azalma yaşandı. Doğal denge yeniden oluşmaya başladı. Uzun yıllardır görülmeyen kelebek ve arı türlerinin yeniden ortaya çıktığını gözlemliyoruz” dedi.

Kanalizasyon, içme suyu ve dere ıslah projeleri sürüyor

Kanlıköy başta olmak üzere birçok bölgede kanalizasyon ve dere ıslah çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Amcaoğlu, dere yataklarında beton kanal projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Bazı bölgelerde özel mülkiyet nedeniyle çalışmaların geciktiğini belirten Amcaoğlu, “Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm adımları atıyoruz. Amacımız sel riskini en aza indirmek” ifadelerini kullandı.

Belediye bütçesi 1 milyar 163 milyon TL’ye ulaştı

Belediyenin mali yapısına ilişkin de bilgi veren Amcaoğlu, göreve geldiğinde personel giderlerinin bütçenin yarısından fazlasını oluşturduğunu, mali disiplin sayesinde bu oranı yüzde 42 seviyesine düşürdüklerini açıkladı.

2025 yılı itibarıyla belediye bütçesinin 1 milyar 163 milyon TL seviyesine ulaştığını belirten Amcaoğlu, bütçenin yüzde 99,7 oranında gerçekleştiğini söyledi. Amcaoğlu, yaklaşık 300 milyon TL’lik yatırım yapıldığını ifade ederek, “Mali disiplin ve doğru planlama sayesinde hem yatırımlar yaptık hem de belediyeyi güçlü bir mali yapıya kavuşturduk” dedi.

Spor, eğitim ve sosyal projeler de hayata geçiriliyor

Belediyenin altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal ve sportif alanlarda da önemli projeler yürüttüğünü belirten Amcaoğlu, yeni spor kompleksleri, okul yatırımları, park projeleri ve doğa parkı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yeni ilkokul projesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçirileceğini belirten Amcaoğlu, Alayköy’de spor kompleksi, düğün salonu ve festival alanı projelerinin de devam ettiğini kaydetti.

“Altyapı görünmez ama en önemli yatırımdır”

Altyapı yatırımlarının vatandaş tarafından her zaman doğrudan görülmeyebileceğini ifade eden Amcaoğlu, buna rağmen bu alandaki çalışmaların öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Popülist yaklaşımlar yerine kalıcı çözümler üretmeyi tercih ediyoruz. Altyapı görünmez ama kentin güvenliği ve geleceği için en önemli yatırımdır. Amacımız Gönyeli-Alayköy’ü geleceğe hazır hale getirmektir” dedi.

