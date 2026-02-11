Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde gripten ötürü hayatını kaydeden 32 kişiden 22’sinin 80 yaş üstü kişiler olduğunu yazarken, iki hafta önce 4 yaşındaki bir kız çocuğunun da gripten ötürü hayatını kaybettiğinin açıklandığını anımsattı.

Haberde 40 yaşında bir kişinin RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) virüsü yüzünden hayatını kaybettiği de anımsatıldı.

Gazeteye göre Rum Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Konstantinu geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gripten kaynaklanan ölümlerde artış gözlemlenmediğini belirtirken, 2024 yılının kasım ayından 2025 yılının şubat ayı başına kadar Güney Kıbrıs’ta gripten ötürü 41 kişinin hayatını kaybettiğini ekledi.