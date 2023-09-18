

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz, zanlının “ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 17 Eylül 2023 tarihinde, saat 19.20’de Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde Stanley Mapiye’nin (E-29-İşsiz-Zimbabve) 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 129 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ülkeye 60 gün öğrenci vizesi ile geldiğini, ancak okula kayıt yaptırmadığını belirterek, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine izin verdi.