Tüm geliri Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanların tedavisi için harcanacak maratonun halk koşusuna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yabancı misyon şefleri de katıldı.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Harmancı, “Bugün Onkoloji Servisi'ndeki minik kahramanlarımızı asla yalnız bırakmayacağınızı ispatladınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsın Lefkoşa.” dedi.

Koşu start alanında, ayrıca, çeşitli yiyecek ve içecek stantları yer aldı. Çocuk ve yetişkinlere yönelik aktiviteler ve gösteriler yapıldı.