Mahkemede yeminli şahadet verne polis memuru Ümit Karagöz, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının "Özel hayatın Gizliliğini İhlal ve Rahatsızlık" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 02 Mayıs 2023 tarihinde LPM Adli şubeye annesi ile gelen 14 yaşındaki çocuğun yapmış olduğu şikayette yine aynı gün saat 17:50 raddelerinde Şht Salih Cibir sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada yanına FN200 plakalı bir aracın yaklaştığını araç içerisinde 20-25 yaşlarında 2 siyahi erkek şahsın olduğunu ve kendisine "Hello" diyerek seslendiklerini daha sonra yanında araç ile durup kapıyı açıp araçdan inmeden tekrardan kapıy kapatıp araçlararını sürmeye devam ettiğini ve kafasını çevirip araca baktığında aracın ön yolcu koltuğunda oturan erkek şahsı telefonunu kendisine doğru tutarak telefonun flaşının açık bir şekilde kendisini videoya aldıklarından şüphelendiği ve bu hususda rahatsız olduğunu belirtmiş olup konu şahıslar aleyhinde şikâyetçi olduğunu anlattı.

Polis, yapmış oldukları soruşturmada ilk etapda FN 200 plakalı araç sahibinin P.W.K.N olduğu tespit edilip araç sahibinden yaptığımız sözlü soruşturmada yanında yolcu konumunda bulunan şahsın Zanlı olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının telefoniyen aranarak Lefkoşa Adli şubeye celp edildiğini, video çektiğini söyleyip telefonundan polise videoyu gösterdiğini ve akabinde konu telefonun Polis Genel Müdürlüğü data incelemeye göndermek için tutanak karşılığı emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve üniversitede kayıtlı öğrenci olduğunu anlattı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

