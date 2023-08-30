Polis kayıpla ilgili şu açıklamayı yaptı:
29.08.2023 tarihinde, saat 16:00 sırlarında, Lefkoşa’da sakin Halil AKTUNÇ’un (E-15) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, Soruşturma devam etmektedir.
Polis kayıpla ilgili şu açıklamayı yaptı:
29.08.2023 tarihinde, saat 16:00 sırlarında, Lefkoşa’da sakin Halil AKTUNÇ’un (E-15) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, Soruşturma devam etmektedir.
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