Polis kayıpla ilgili şu açıklamayı yaptı:

29.08.2023 tarihinde, saat 16:00 sırlarında, Lefkoşa’da sakin Halil AKTUNÇ’un (E-15) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, Soruşturma devam etmektedir.