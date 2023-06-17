KOÇ

Bilinçaltınız psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisleriniz gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, Satürn retro boyunca size kendini yer yer hatırlatabilir. Bu konularda eksiklerinizi gidermeniz için de harika bir süreç. Kişisel gelişim için ideal.

BOĞA

Satürn retrosu bu yıl sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden, kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında sizi düşündürebilir. İşlerinizi uzatabilir.

İKİZLER

Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhret gibi konular hakkında çok belli Satürn sizi sorgudan geçirebilir. Eksik yanlarınızı bu anlamda toparlamanız için de iyi bir fırsat, unutmayın.

YENGEÇ

Bu yıl yaşayacağınız Satürn retrosu sizi; yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında harekete geçirebilir.

ASLAN

Retro boyunca; finansal krizler, ölümler, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, gibi konular hakkında tekrar tekrar düşünüyor olabilirsiniz. Üzerinize düşeni eksiksiz yerine getirmeye bakın derim.

BAŞAK

Satürn sizi bu retro döneminde görünür düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanlarla olan durumunuzu anlatan başlıklarda sınavdan geçirebilir. İlişkilerinizi tam anlamıyla doğru yapılandırmaya bakın.

TERAZİ

Bu yılki retro döneminde iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş atmosferi gibi konular hakkında Satürn sizin şimdiye kadar almış olduğunuz kararların sonuçlarını bir kere daha masaya yatırmanızı sağlayacak gibi görünmekte.

AKREP

Yaz sıcağında Satürn bu retrosuyla sizi hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular hakkında sorgulatıp sınayacak diyebilirim. Yakın geçmişte bu başlıklarda başlayıp da sonlanamayan işleriniz varsa bitirmek için iyi bir fırsat.

YAY

2023 yılının Satürn retrosu size; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında “Hadi bakalım hareket al!” dedirtebilir. Bu konularda eksiklerinizi gidermeye bakın.

OĞLAK

Problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında gelişen meseleler ve kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında Satürn sizi tekrar düşünmeye ve karar almaya itebilir.

KOVA

Her şeyden önce Satürn bu retrosunda; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız başlığında çok belli ki sizi yarım kalmış işleri toparlamanız ve yolunuza devam etmeniz için teşvik edecek. O nedenle retro öncesinde başladığınız işler varsa çok iyi fırsatlar da önünüze koyacak.

BALIK

Kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında Satürn size doğru yolda olup olmadığınızı, yaşatacağı olaylara bir kere daha sorgulatabilir.