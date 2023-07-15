Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılması yasaklandı.

İlgili karar ise şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışma tehlikesi kapsamında 17 Temmuz 2023 ile 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında sürekli olarak dışarıda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 sayılı İs Yasası'nın 36'ncı maddesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, saat 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır. Meskun mahal dışında yapılacak olan inşaat işlerinin sabah başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilir.”