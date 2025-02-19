Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.02.2025 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Doğancı’da Avcılık ve Atıcılık Poligonu arkasında bulunan isimsiz toprak yol üzerinde, E.G.(E-17) yönetimindeki HZ 293 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol içerisinde bulunan taşa çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip, aleyhinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir