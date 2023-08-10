Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 25 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Polis Müdürü, 8 Polis Müdür Muavini, 11 Polis Başmüfettişi, 8 Polis Müfettişi, 11 Polis Müfettiş Muavini, 18 Polis Çavuşu, 82 Polis memuru, 3 İtfaiye Memuru ve 39 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere, toplam 186 polis mensubu yer değiştirdi.

Nakiller kapsamında yeni İlçe Polis Müdürleri ise şöyle oldu:

1. Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil

2. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel

3. Girne Polis Müdürü Ali Adalıer

4. Güzelyurt Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete

5. İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ