Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.09.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, T.K (E-19) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 220 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından yoldan çıkmış ve bir mağazanın vitrin camına çarpmıştır.



Akabinde, saat 03:00 sıralarında, aynı cadde üzerinde, M.G.B (E-54) yönetimindeki RP 096 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu aynı cadde üzerinde daha önceden meydana gelen trafik kazasındaki hasarlı HR 220 plakalı salon aracı almak için bekleyen C.M (E-28) yönetimindeki TUC 802 plakalı araç taşıyıcı aracın açık durumdaki kasasına çarpmıştır. Her iki kaza sonucu yaralanan olmadı. HR 220 plakalı araç sürücüsü T.K (E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

