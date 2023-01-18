Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 ay önce KKTC’ye gelen ve Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edilen Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı dolayısıyla Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı dolayısıyla Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’a gönderdiği taziye mesajında şahsı ve KKTC halkı adına duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

2 ay önce makamında kabul ettiği ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof’un vefatını büyük bir üzüntü içinde öğrendiğini ifade eden Tatar, merhuma Allah’tan rahmet dilerken, tüm Gambiya halkına şahsı ve KKTC halkı adına taziyelerini gönderdi.