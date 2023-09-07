Denetimlerle ilgili polis şu açıklamayı yaptı:

06.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1937 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 120’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 13’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 357 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 65 araç ise trafikten men edilmiştir.

