Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan etkinlikle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50’nci Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında 20 Temmuz 2024 tarihi 18.00-19.00 saatleri arasında Girne Dome Otel önünde Denizde Resmi Geçit Töreni ve Hava Gösterileri icra edilecektir.

- Denizde icra edilecek Resmi Geçit Töreni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarından teşkil edilmiş 50 gemi ve 12 deniz hava aracı ile,

- Hava gösteri faaliyetleri ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları gösteri timi tarafından gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

