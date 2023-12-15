Ercan Havalimanı’nda yürüyen merdivenden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor…
Ercan Havalimanı’nda yürüyen merdivenden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor…
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