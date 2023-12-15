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Çağlar Yüksel'i darp eden sanıkların hakkındaki dava karara bağlandı

Çağlar Yüksel'i darp eden sanıkların hakkındaki dava karara bağlandı

Gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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