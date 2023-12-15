Ercan Havalimanı’nda yürüyen merdivenden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çağlar Yüksel'i darp eden sanıkların hakkındaki dava karara bağlandı Çağlar Yüksel'i darp eden sanıkların hakkındaki dava karara bağlandı

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor… 