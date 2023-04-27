Dağyolu Köyü’nde 11 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar eden 64 yaşındaki Sami Karasalih’in aleyhindeki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davada oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer okudu.

Cumhuriyet Meclisi’ne ve hükümete çağrı yapan Yargıç Sağer, “Çocuklara karşı cinsel suçlarda yasa yetersiz” ifadelerini kullandı.

Sağer, olayın 7 Mayıs 2021 tarihinde Dağyolu Köyü’nde meydana geldiğini hatırlatarak, sanığın 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun evine girerek, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.

Sanığın olayın ardından tutuklandığını ifade eden Sağer, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere teminat ile serbest bırakıldığını aktardı.

“YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREK”

Son yıllarda cinsel suçlarda artış yaşandığını ve bunun mahkeme faaliyet raporlarına yansıdığını belirten Sağer, “Bir çocuğa cinsel niyetle zarar veren her kim olursa olsun caydırıcı ve ibret verici bir şekilde yargılanmalı” dedi.

Mahkemedeki dava konusu cinsel istismar için azami 6 yıl hapis öngörüldüğünü kaydeden Yargıç Sağer, yasada değişiklik yapılması gerektiğine değindi ve bu konunun Meclis ve hükümet tarafından ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme kendisinden 51 yaş küçük çocuğa saldırarak travma yaşatan Sami Karasalih’i 5 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

OLAY

Dağyolu Köyü’nde 7 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 77 promil alkol tesiri altında olan sanık Karasalih, komşusunun açık kapısından içeri girerek, 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmişti.

Sanık, tutuklanmasının ardından ‘Cinsel Taciz’ ve ‘Cinsel İstismar’ suçlarından mahkeme huzuruna çıkarılmış ve teminata bağlanmıştı.