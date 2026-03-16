CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli 62’inci madde tahtında söz alarak, ülkedeki ekonomik durumla ilgili hükümete eleştirilerde bulundu.

İncirli, “Fiyat İstikrar Fonu vardır ve bu fonun amaçları vardır. 1978 yılında kuruldu akaryakıt maliyetlerinin tüketiciye yansımasını önlemek. Tüketim maddelerinin istikrarlı bir fiyatla tüketiciyle buluşmasını sağlamak. Üreticinin de rekabet edebilmesini sağlamak. Yakıta yapılan her zam hem enflasyonu hem de hayat pahalılığını yükseltir. Bu zam büyük bir çarpan etkisi ile her mal ve hizmetin maliyetini artırır ve bu maliyetler hayat pahalılığı sarmalına neden olur. Bu yüzden 1978’de bu yasa hazırlandı. Bu yasa piyasayı yumuşatmak ve elimizde olmayan nedenlerle üzerimize gelen şok dalgalarını azaltmak için yapıldı.” ifadelerini kullandı.

“Fonda en az 7 milyar TL toplandı, para nerede?”

Fonda en az 7 milyar TL toplandığını savunan İncirli, bu kaynağın tam da bu tür dönemlerde kullanılmak için oluşturulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu fonda en az 7 milyar TL toplandı tam da bugünlerde kullanılmak içindi bu fon. Beklenmedik bir durum olduğunda piyasalar alt üst olmasın diye bu fon kullanılmalıydı. Bu parayı ne yaptınız? Bu parayı amacına uygun mu kullandınız? Eğer öyleyse neden ekonomik bir ilerleme sağlanmadı, eğer o şekilde kullanılmadıysa nereye kullanıldı?”

“Ülkeye izahat vermek zorundasınız”

Hükümetin yaklaşık 20 milyar TL’ye yakın borç yaptığını ileri süren İncirli, “Siz 2 buçuk aylık maaş eksidesiniz. Fonlardaki paraları yediniz, borçları aldınız faiz yüklerini de insanların sırtına yüklediniz. Sonra çıkıp maaş ödüyoruz diyorsunuz. Siz çocukların parasını yiyorsunuz. Bu ülkeye izahat vermek zorundasınız. FİF amacı dışında kullanıldı.” dedi.

İncirli: Hayat pahalılığı artmamalı, ülke kaynakları doğru kullanılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede hayat pahalılığının artmaması, üretimin devam etmesi ve ekonominin korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı. İncirli, ülke kaynaklarının doğru kullanılmasının ve etkin şekilde yönetilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, kaynakların yanlış alanlarda harcanmaması gerektiğini ifade etti.

Zor dönemlerde toplumun korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu dile getiren İncirli, bu süreçlerde insanların korunmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.