TAM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ada TV’de katıldığı programda birinci olağan büyük kongrenin tamamlandığını belirten Serdar Denktaş, parti anlayışlarının diyalog, hoşgörü ve farklı görüşlere saygı temelinde şekillendiğini vurgulayarak çok kültürlü yapıda ayrışmalara izin vermeden toplumsal bütünlüğün sağlanması gerektiğini ifade etti.

Parti meclisinin 115 kişiden oluştuğunu bunların 50’sinin olağan kongrede, diğerlerinin ise ilçe kongrelerinde seçildiğini belirten Denktaş, gelecek haftalarda ise parti merkez yürütme kurulu ve genel sekreterin belirleneceğini kaydetti.

Komitelerin uzun süredir sahada aktif şekilde çalıştığını belirten Denktaş, hukuk ve tarım komitelerinin güncel konulara ilişkin değerlendirmeler yaptığını aktardı.

Topluma yapay gündemler dayatıldığını savunan Denktaş, hayat pahalılığı, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi gerçek sorunlara çözüm üretmeye odaklandıklarını kaydetti.

Oto galerilerine yönelik saldırıların ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu belirten Denktaş, TAM Parti’nin bu temel sorunlara yönelik somut politikalar geliştirdiğini ifade etti.