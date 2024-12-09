Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA’nın koordinasyonunda ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ile yürütülen 2024 Yılı Mali Destek Programları, toplamda 110 milyon TL’lik bütçe ile ekonominin çeşitli sektörlerine destek sağlıyor.

Hazırlıkları tamamlanan programlar kapsamında dört farklı destek paketi sunulacak:

1. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

• Hedef Kitle: Sanayi sektörü işletmeleri

• Üst Limit: 1.500.000 TL

• Toplam Bütçe: 30.000.000 TL

2. 2024 Girişimcilik Hibe Programı

• Hedef Kitle: 1989 sonrası doğumlu girişimci adayları

• Üst Limit: 1.000.000 TL

• Toplam Bütçe: 30.000.000 TL

3. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

• Hedef Kitle: Turizm sektöründeki işletmeler

• Üst Limit: 2.000.000 TL

• Toplam Bütçe: 30.000.000 TL

4. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

• Hedef Kitle: Tarım ve hayvancılık sektörü işletmeleri

• Üst Limit: 650.000 TL

• Toplam Bütçe: 20.000.000 TL

Başvuru Süreci ve Bilgilendirme

Programlara ait başvuru rehberleri ve formlar, 9 Aralık 2024, saat 11.00 itibarıyla ilgili paydaşların web sitelerinde yayınlanacak. Başvurular aşağıdaki tarihler arasında elektronik ortamda alınacaktır:

• Sanayi, Turizm ve Tarım Programları:

Elektronik Başvuru: 9 Aralık 2024 – 28 Ocak 2025

Matbu Başvuru: 31 Ocak 2025’e kadar

Başvuru adresi: https://tchibe.kei.gov.tr/

• Girişimcilik Hibe Programı:

Elektronik Başvuru: 9 Aralık 2024 – 28 Ocak 2025

Başvuru adresi: https://girisimcilik.kei.gov.tr/

Destek programları ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ilgili bakanlıkların ve YAGA’nın web sitelerini ziyaret edebilir.