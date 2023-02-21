Polisin soruşturması devam ediyor...

Göçmenköy’de iki araç çarpıştı… Şans eseri yaralanan olmadı

Göçmenköy’de iki araç çarpıştı… Şans eseri yaralanan olmadı

“Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Doğuş Sancak (23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Dikmen'de sakin Süleyman Soyutok (26), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Şubat 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirmiştir.”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

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