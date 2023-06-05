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Lefkoşa Yenicami mahallesi muhtarlık seçiminde de aday sırlaması şöyle:

Bağımsız adaylara göre sıralama şöyle:

Partilere göre sıralama şöyle:

Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılan ad çekmede Milletvekilliği Ara Seçiminde, siyasal partilerin ve bağımsız adayların oy pusulasında yazılış sırası ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlendi.

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