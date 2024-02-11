Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

11.02.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Yayla’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Mehmet TARİHSEVER (E-23) 251 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CM 858 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dörtyol yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bordür taşlarına ile elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.