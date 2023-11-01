Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün olguları aktardı.

Polis, 31 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Muhammed Malik’in 14 Ocak 2023 tarihinden beri toplam 260 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde çalışma izni başvurusu yaptığını, işlemlerinin başlatıldığını öne sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının beyanlarının araştırılacağını, Çalışma Dairesi ile temasa geçileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, gerekli yazışmaların yapılabilmesi için zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

