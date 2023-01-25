Öte yandan şŞehitler için Yenişehir Şehitler Camii’nde akşam namazı ve yatsı namazı arasında mevlit okunacak.

Küçük Kaymaklı Mezarlığı’ndaki anma töreni ise 09.30’da başlayacak. Törende, saygı duruşu ve atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Din görevlisi tarafından dua okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilecek.

Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da Şehitler Anıtı’na çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak.

27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direniş in 65’inci yıl dönümü dolayısıyla 27 Ocak Cuma günü Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlenecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.