Polisten yapılan açıkla şu şekilde:

22.05.2023 tarihinde, 19:00 sıralarında, Girne’de, Emin ORUCOV(E-27) kalmakta olduğu apartman dairesi içerisinde rahatsızlanması sonucu, o esnada aynı ikametgahta bulunan R.A.(E-21) ve yardım etmesi için çağırdığı B.K.(E-30) tarafından apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirildiği sırada, bahse konu şahısların Emin ORUCOV’u düşürerek başını merdiven basamaklarına çarpıp ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları ve Emin ORUCOV’un, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Emin ORUCOV’un 23.05.2023 tarihinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiş olup ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, ilk nazarda tutuklanan R.A.(E-21), B.K.(E-30) ve J.M.(E-27)’nin, Emin ORUCOV’un ölümü ile ilgili bu aşamada sorumlu olmadıkları tespit edildiğinden serbest bırakılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

