KKTC’de dün ve gece saatlerinde meydana gelen 3 farklı trafik kazasında alkollü sürüş yaparak kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA TRAFİK KAZASI: ALKOLLÜ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 03.30 sıralarında, Gazimağusa’da Faiz Kaymak Sokak üzerinde, Ömer Can Aksağan (E-31) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, park halinde bulunan yönetimindeki VF 090 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinden dikkatsizce yola giriş yapması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde park halinde bulunan plakası meçhul salon aracın sol yan kısmına çarptı ve o esnada trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan Mertcan Ateş (E-23) yönetimindeki TJS 074 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken VF 090plakalı araç sürücüsü Ömer Can Aksağan ise tutuklandı.

LEFKOŞA-GÜZELYURT ANA YOLUNDA KAZA

Öte yandan dün saat 19.30 sıralarında ise Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde, Çağın Karayusufoğlu (E-45) 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SD 622 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Üst Geçidi yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan Muzaffer Işık (E-54) yönetimindeki PE 295 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. SD 622 plakalı araç sürücüsü ise Çağın Karayusufoğlu’nın ise tutuklandığı bildirildi.

DEĞİRMENLİK’TEKİ KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Son olarak, saat 21.30 sıralarında, Değirmenlik’te Sarayönü Caddesi üzerinde, Savaş Demirci (E-47) 251 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HK 811 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği nedeniyle mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cantürk Ekinci (E-31) yönetimindeki FE 121 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Bu kazada da şans eseri yaralanan olmazken, HK 811 plakalı araç sürücüsü Savaş Demirci tutuklandı.

Meydana gelen 3 farklı trafik kazasıyla ilgili de polis soruşturması devam ediyor.