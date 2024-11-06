Polisin açıklaması şöyle:

05.11.2024 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Esentepe'de yapımı devam etmekte olan bir site inşaatının ikinci katındaki terasta dolaşmakta olan Abdulaziz ÜREK (E-59) ayağının burkulup dengesini kaybetmesi sonucu üç metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.