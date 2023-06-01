Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası kutlamak için kendisini telefonla arayan Derviş Eroğlu’na dün dönüş yaptı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, telefon görüşmesinde, “Bir kez daha Erdoğan’ı başarısından dolayı kutladı ve başlatılan çalışmaların hedefe ulaştırılarak 21’inci yüzyılın Türkiye yüz yılı olacağına yürekten inandığını” belirtti.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yapılan davet üzerine 3 Haziran Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni ile yemin töreni sonrasında düzenlenecek resepsiyona katılacak.