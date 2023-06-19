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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1’er kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Polis, soruşturmanın tammalandığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlıların 14.06.2023 tarihinde 3 farklı ikametgahtan 5 adet 10 kilogram ağırlığındaki tüp gazları sirkat etmekle methalar olduklarını anlattı.

Polis,zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu belirtti.

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