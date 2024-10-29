Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ekim-4 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke periyodun ilk yarısında genellikle ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün parçalı ve az bulutlu, yarın açık ve az bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.