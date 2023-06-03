Lefkoşa’da yüksekten düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki gencin ölüm nedeni belli oldu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahın anahtarını kaybettiği gerekçesiyle, beşinci kattaki dairesine giriş yapmak maksadıyla koridor boşluğundaki pencereden dairesinin balkonuna geçiş yaptığı sırada, dengesini kaybederek yüksekten düşerek yaşamını yitiren Plangji YİLYOV BALKUM (E-30)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak, kafa kemikleri kırıkları beyin doku yaralanması iç organ yaralanmaları ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.