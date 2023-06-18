Gönyeli Çemberinde meydana gelen yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan alkollü sürücü zanlı A.M.M. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş, 17 Haziran 2023 tarihinde saat 11.45 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SS 577 plakalı salon aracı batı istikametine doğu kullanan alkollü sürücü zanlı A.M.M’nin Gönyeli Çemberine geldiğinde hastane istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde doğu istikametine doğru yoluna devam edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesine yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek yolu ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şeride geçtiğini söyledi.

Ateş, o esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüse çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişinin yaralandığını ve kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yapılan ilk yardım tedavilerinden sonra ayni serviste müşahede altına alındıklarını ifade etti.

Ateş, mesele ile ilgili olarak araç sürücü zanlının yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca ehliyeti ile ilgilide araştırma yapılacağını belirten Ateş, ilk etapta 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.