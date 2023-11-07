Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.11.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ayşen KAMBUROĞLU (K-55) 340 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 975 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve karşı şeritten gelmekte olan Önder KANLI (E-62) yönetimindeki PV 399 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LV 975 plakalı araç sürücüsü Ayşen KAMBUROĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.