23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 105. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışını ve açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı yaptı.

Sergide, Lefkoşa bölgesindeki 23 ilkokul, 10 okul öncesi ilkokul ve 2 özel eğitim okulundan olmak üzere 300 civarında öğrencinin, “Atatürk ve çocuk”, “Çocuk ve hayaller”, “Çocuk ve çevre”, “Çocuk ve mutluluk” ve “23 Nisan Çocuk Bayramı” konularındaki resimleri yer alıyor. Sergi, 24 Nisan Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı ve özellikle iletişim çağında sanat, kültür, müzik, spor ve her türlü evrensel değerlerle yetiştirilen çocukların büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çok daha başarılı bireyler olarak yetiştiğini söyledi.

“Kıbrıs Türkü de işte böylesine aydınlık bir yolda buradaki mücadelesini vermektedir.” diyen Tatar, yıllar sonra bu ülkenin geleceği olacak çocukları, en iyi şekilde yetiştirmek, eğitmek ve büyütmenin devletin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın en büyük dileği ve temennisi olduğunu söyledi.

Tatar, “Hayat fırsatlarla doludur. Bütün bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için erken yaşta bu faaliyetlere girmek lazım” diyerek, çocukların yaratılan fırsatlarla ve öğretmenlerinden aldığı derslerle yaratıcılıklarını geliştirdiklerini ve kendilerini keşfettiklerini kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, serginin oluşmasında; çocukların, bilginin yanında, kültür, sanat, resim, müzik ve her türlü sanatsal faaliyetle büyümesi gerektiği ve böylece KKTC halkının daha da yücelip, aydınlığa çıkacağı düşüncesi olduğunu, söyledi.

Resimlerin, büyüyen çocuklarla birlikte her geçen gün daha da derinleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, çocukların Atatürk'ü farklı şekillerde anlattığını ve hayallerini ortaya koyduğunu belirtti. Çavuşoğlu, gelecek nesiller ve onları Atatürk'ün emanet ettiği öğretmenlere, Bakanlık olarak, okul altyapılarıyla, öğretmen niteliklerini geliştirme çalışmalarıyla, malzeme yardımlarıyla destek olarak, öğretmenlerin sorumluluğunu ve yükünü azaltmaya, işleri kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

-Başarı

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’ın, birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Sergide bulunan her resmin, Atatürk'ü, vatan sevgisini, barışı ve umudu anlatan birer duygu manifestosu olduğunu söyleyen Başarı, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.