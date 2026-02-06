Kabulde, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş hazır bulundu.

Bakan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, afetlere hazırlık konusunda sivil toplum örgütleri ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığını belirten Arıklı, bu gerçeğe rağmen toplumda yeterli farkındalığın bulunmadığını söyledi. Deprem dönemlerinde arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkat çeken Arıklı, birçok ülkede bu ekiplerin belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklendiğini, KKTC’de ise bu alanda ciddi bir boşluk bulunduğunu ifade etti. Kontrolsüz ve denetimsiz yapılaşmanın sürdüğünü kaydeden Arıklı, denetim firmalarına yönelik yasal düzenlemeler konusunda bakanlık olarak çalışma yürüttüklerini ancak çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin teknik ekipman gerektirdiğini vurgulayan Arıklı, termal kameralar, ses dinleme cihazları ve kesici ekipmanların yüksek maliyetli olduğuna işaret ederek, gönüllü ekiplerin devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. 6 Şubat’ta yaşanan ve “Şampiyon Melekler”in de aralarında bulunduğu 49 kişinin hayatını kaybettiği İSİAS faciasını hatırlatan Arıklı, benzer felaketlerin her an yaşanabileceğini belirterek, “Önemli olan afete hazırlıklı olmak ve rehavete kapılmamaktır” dedi. Konuşmasının sonunda gönüllü arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Arıklı, devlet olarak gerekli desteğin sağlanması için adımlar atılacağını kaydetti.

KARK Başkanı Muhammet Öksüzali ise, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gönüllü olarak yürüttükleri çalışmaların bir arama kurtarma derneğinin kurulmasına vesile olduğunu söyledi. Dernek bünyesinde arama kurtarma köpekleri yetiştirildiğini ve doğal afetlerin tamamında görev aldıklarını belirten Öksüzali, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlandıklarını ifade ederek, eğitim alanı ve altyapı kurulumu için kamu kurumlarından destek talep ettiklerini kaydetti. Kabul sırasında, KARK bünyesinde yetiştirilen arama kurtarma köpeği Sebil de yer aldı.