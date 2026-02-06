Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan B.S.K. ile kız arkadaşı D.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlının üzerinde 110 gram kokain olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve 10 gram daha kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının İskele’de kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evde de arama yapılmaya gidildiğini, erkek arkadaşının tutuklandığını duyan D.A.’nın evi terk ederken tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, evin önündeki çöp kutusunda yapılan aramada 500 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlıların itirafları ışığında kaldıkları apartmanın altıncı katında klima motorlarının arasında satışa hazır 93 paket halinde 100 gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ile iki adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı B.S.K.’nin ifadesinde 24 Aralık 2025 tarihinde 500 gram hintkeneviri, 16 Ocak 2026’da 272 gram hintkeneviri ve 50 gram kokain, 22 Ocak’ta 250 gram hintkeneviri ile 50 gram kokain ithal ettiğini, Güney Kıbrıs’tan getirilen uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde 4 ayrı konumdan aldığını, Girne’de birçok konuma bırakarak satışını yaptığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, analize ve parmak izi incelemesine gönderilen emarelerle ilgili sonuçların beklendiğini, aranan şahıslar olduğunu ve uyuşturucuların teslim alındığı noktalar ile bırakıldığı konumlarla ilgili kameraların inceleneceğini belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının da incelendiğini ifade ederek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.