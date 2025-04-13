12 ve 13 Nisan 2025 tarihlerinde Girne, Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de alkollü sürücülerin karıştığı 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken, sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne - Alsancak Anayolu’nda Şüpheli Kaçtı, Sonradan Tespit Edildi

12 Nisan saat 06.00 sıralarında, Girne - Alsancak Anayolu’nda LAV 010 plakalı salon araç, dönel kavşağa dikkatsizce girerek kaldırıma çarptıktan sonra 6 metre derinliğindeki tarlaya düşüp bir akasya ağacına çarptı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün 25 yaşındaki Ali Binici olduğu tespit edildi. Alkol testinde 88 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Binici tutuklandı.

Gazimağusa - Karpaz Yolunda Kontrolünü Kaybetti

Aynı gün saat 19.30 sıralarında, NJ 289 plakalı araçla seyreden 43 yaşındaki Serdal Kabakcı, Çayırova Çemberi’ne girerken direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı. Araç refüjü aşarak karşı şeride geçti ve tekrar bariyerlere çarparak durabildi. Yapılan alkol testinde Kabakcı’nın 96 mlgr alkollü olduğu tespit edildi ve tutuklandı.

Lefkoşa’da Zincirleme Kaza

12 Nisan saat 23.15’te Lefkoşa Şht. Mustafa Salih Sokak’ta meydana gelen kazada, 99 mlgr alkollü olduğu belirlenen 28 yaşındaki Abdülkadir Kaplan yönetimindeki PZ 628 plakalı araç, park halindeki RY 622 plakalı araca çarptı. Savrulan araç ise önündeki PS 477 plakalı araca çarptı. Yaralanan olmazken, Kaplan hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele’de Araç Takla Attı

13 Nisan saat 02.50’de Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde 27 yaşındaki Buse İclal Yeşilbağ, LE 965 plakalı aracıyla orta refüje çarparak takla attı. Yapılan alkol testinde 146 mlgr alkollü olduğu tespit edilen Yeşilbağ da tutuklandı.

Tüm kazalarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.