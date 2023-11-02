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Açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunularak, “Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, Yedidalgada Aspava Restorant ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefke’nin, Yedidalga bölgesinde bugün 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Uyuşturucuyu Nijeryalı birinden 2 bin 900 Euro karşılığında almış...

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