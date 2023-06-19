Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle meydana gelecek kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle meydana gelecek kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.
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