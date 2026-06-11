Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Kararda öncelikle olgulara değinen Başkan, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30’da Ercan Havalimanı'na yolcu olarak sanığın KKTC'ye girişte beraberinde getirdiği valizi içerisinde şüphe üzerine İskele Cürümleri Önleme Şube'sinde görevli bir polis ekibince yapılan aramada 259 adet hap bulunarak, emare alındığını söyledi. Başkan, sanığın suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde yapılan aramada 47 adet daha hap bulunduğunu belirtti. Başkan, sanığın ifadesinde hapların yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunu, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığını ve hapları İran’dan getirdiğini söylediğini aktardı. Başkan, hapların analize gönderildiğini, yapılan tahlil sonucu hapların 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu maddeler içerdiğinin tespit edildiğini, sanık aleyhine uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan dava getirildiğini kaydetti. Başkan, sanığın soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti. Uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Cemaller, bu suçların toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini söyledi, bu nedenle kamu yararı gözetilerek etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucu türlerinin en tehlikeli türler olduğunu, miktarın da azımsanmayacak oranda olduğuna dikkat çeken Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığın 4 yıl süreyle hapse mahkûm edildiğini açıkladı.