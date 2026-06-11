Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Evrensel Hasta Hakları Derneği iş birliğinde yürütülen “Sağlık için Birlikte/Alliance for Health Rights in TCc” projesi kapsamında hekimlere yönelik bir Aydınlatılmış Onam Atölyesi yapıldı.

Proje yürütücülerinden verilen bilgiye göre atölye, sağlık, hukuku ve biyoetik alanında uzman Prof. Dr. Gürkan Sert’in kolaylaştırıcılığında düzenlendi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ev sahipliğindeki atölyede, hekimler, hukukçular ve sağlık alanında çalışan uzmanlar bir araya gelerek, aydınlatılmış onam uygulamalarını hem etik hem de hukuki boyutlarıyla değerlendirdi.

Aydınlatılmış onamın yalnızca imzalanan bir formdan ibaret olmadığı, hasta ile hekim arasında güvene dayalı, karşılıklı bilgi paylaşımını ve ortak karar vermeyi içeren bir süreç olduğu kaydedilen atölyede, katılımcılar, mevcut uygulamalarda karşılaşılan güçlükleri, klinik gerçeklikleri ve sağlık hizmetlerinin günlük işleyişini dikkate alarak, çözüm önerileri geliştirdi.

Çalışmalar sırasında, özellikle hekimlerin yoğun iş yükü altında yürüttükleri hizmetlerde karşılaştıkları iletişim ve kayıt süreçleri ele alındı. Aydınlatılmış onam uygulamalarının, hekimlere ek bir bürokratik yük getirmeden, klinik uygulamaları destekleyecek ve hasta-hekim iletişimini güçlendirecek şekilde geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Hekimler, hukukçular ve ilgili kurumlar arasında kurulacak sürdürülebilir iş birliğinin, hasta haklarının güçlendirilmesine ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Proje kapsamında ilerleyen dönemde sağlık profesyonelleri, meslek örgütleri, hukukçular, hasta temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yeni istişare ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirileceği belirtildi.