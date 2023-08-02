İskele bölgesinde butik otel sahibi olan, iş insanı Emine Sütçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Temmuz ayında gelen 42 bin 624,96 TL tutarındaki yüklü elektrik faturasına isyan etti.

Sütçü, “Bitirdiniz bu ülkeyi yazıklar olsun! Güneş enerjisine de izin vermeyen bir devlet. Ne için bütün bunlar?” ifadelerini kullandı.

Sütçü’nün paylaşımı şu şekilde:

“Gel de bu ülkede iş yap!

Bu rakama iki kez 5 bin TL'lik de jeneratör yakıt parası ekleyin... Çalışanlarınızın maaş ve sigortalarını da ödeyin ve dostlar alışverişte görsün iş yapın.

Bitirdiniz bu ülkeyi yazıklar olsun! Güneş enerjisine de izin vermeyen bir devlet. Ne için bütün bunlar...

Kısacası defolun bu ülkeden demektir, bunu istiyorlar.”