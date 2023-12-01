Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.12.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Malazgirit Sokak üzerinde, Aleksandr KALYAYEV (E-36), 434 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JM 596 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce ve kavşakta durmadan, Öğretmen Hamdi Sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Necmi YALÇIN (E-62) yönetimindeki TUK 881 plakalı minibüsün sol ön ksımına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. JM 596 plakalı araç sürücüsü Aleksandr KALYAYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

